Verbesserung um 51 Plätze Kreisstadt Merzig macht große Sprünge bei Standort-Ranking

Für große Freude sorgt das aktuelle Ranking-Ergebnis auch bei der CDU in Merzig: „Die externe Bewertung unserer Kreisstadt stimmt uns als CDU positiv. Wer sich allerdings auf den Lorbeeren ausruht, trägt diese an der verkehrten Stelle. Daher möchten wir auch zukünftig mit unserem Oberbürgermeister Marcus Hoffeld weiter für ein wirtschaftsfreundliches Klima zur Stärkung der Gewerbetreibenden sorgen“ erklärt der Fraktionsvorsitzende der CDU im Merziger Stadtrat, Jürgen Auweiler. Hierzu wolle die CDU zur Unterstützung aller Gewerbetreibenden, Handwerksbetriebe, Mittelständler und Unternehmen durch solide Wirtschafts- und Standortpolitik einen Betrag leisten und mit einem Fünf-Punkte Plan weiter dafür sorgen, dass Merzig als Wirtschaftsstandort weiterhin für Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und Investitionen in der Zukunft steht.