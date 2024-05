6000 Teilnehmer Rekord bei saarländischer Schullaufmeisterschaft 2024 in Merzig geknackt (mit Fotos)

Merzig · Das ist Rekord: Fast 6000 Kinder und Jugendliche starteten an diesem Dienstag bei den saarländischen Schullaufmeisterschaften in Merzig. Das am häufigsten gehörte Fazit war: „Das war besser als Unterricht.“

08.05.2024 , 17:47 Uhr

Link zur Paywall Teilnehmerrekord bei Schullaufmeisterschaften in Merzig 147 Bilder Foto: Thomas Wieck

Von David Benedyczuk