„Wechselbad der Gefühle“ Trockenheit und heftige Regenfälle stellen Landwirte im Kreis Merzig-Wadern vor Probleme

Ein ähnliches Bild wie bei den Kartoffeln zeige sich bei der Ernte des Sommergetreides. Probleme habe es gegeben etwa beim Hafer oder der Braugerste – beides klassische Sommergetreide, wie Fontaine erklärt. „Der Hafer war schwierig, weil den Pflanzen in der entscheidenden Phase das Wasser gefehlt hat.“ Weizen sei in seinem Betrieb der „Reinfall“ des Sommers gewesen: „In der Phase, in der die Pflanze die Körner dick macht, hat das Wasser gefehlt“, mit dem Ergebnis, dass sich nur kleine schrumpelige Körner gebildet hätten. Für Mühlen sei dieser Ertrag nicht attraktiv, der Mehlkörper in diesen fehlt.