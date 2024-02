Hoher junger Redaktionsbesuch Prinzenpaar-Nachwuchs gibt den Startschuss

Mit Zepter und Krönchen leiten Philipp I. und Isabelle I. am Mittwoch in der Merziger Redaktion ganz offiziell die närrische Zeit ein. Das diesjährige Kinder-Prinzenpaar der KG Humor, Isabelle Minch (zehn Jahre) und Philipp Flug (elf Jahre), ist seit 10. November offiziell im königlichen Dienst. Doch das neue königliche Amt verschont die beiden nicht vor anderen Pflichten. Normalerweise sitzt Isabelle auf einem Sitzplatz in der vierten Klasse der Schwemlinger Grundschule statt auf ihrem Prinzessinnen-Thron, Philipp drückt neben seinem Prinzen-Dasein im Gymnasium am Stefansberg die Schulbank. Die Schule steht auch in der Narrenzeit an erster Stelle, jeden Tag werden zuerst die Hausaufgaben gemacht und – wenn Zeit ist – noch ein bisschen gelernt, versichert Phliipp I.