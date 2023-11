„Sie da rauszureißen, ist eine Sünde“ Demo in Merzig gegen Bettenabbau in Psychiatrie (mit Fotostrecke)

Der Regen, der seit den Mittagsstunden am Freitag niedergeht, kann die Teilnehmer der Kundgebung nicht stoppen. Professor Wolfgang Werner und die beiden Kommunalpolitikerinnen Rosi Gruhn (SPD) und Therese Schmitt (CDU) haben zu einer Demo gegen eine Schrumpfkur an der Psychiatrie in der Merziger SHG-Klinik aufgerufen. Und rund 200 Unterstützer kommen, um sich in der Fußgängerzone in die Menschenkette einzureihen – darunter Betroffene, ihre Angehörigen und Pflegepersonal sowie der Merziger Oberbürgermeister Marcus Hoffeld.