Wegen gestohlenen Rollers : Massenschlägerei auf Parkplatz in Weiskirchen

Zu einer Massenschlägerei ist es am Pfingstmontag in Weiskirchen gekommen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Weiskirchen Mit Fäusten, Schlagstock, Hammer und Pfefferspray attackierten sich an Pfingstmontag zwei rivalisierende Gruppen in Weiskirchen. Streitpunkt war ein gestohlener Motorradroller.

Zu einer Massenschlägerei zwischen zwei Gruppen von etwa zwölf Personen ist es am Montagabend in Weiskirchen am Netto-Parkplatz gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, eskalierte der Streit kurz nach 21 Uhr und die Männer wurden nicht nur handgreiflich, sondern warfen teilweise aus der Ferne Steine und attackierten sich mit einem Hammer, einem Schlagstock sowie Pfefferspray.