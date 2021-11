Ich geh mit meiner Laterne . . . : Martinsumzüge im Kreis Merzig-Wadern

In diesen Tagen ist es wieder so weit: Allerorten ziehen Kinder mit Laternen und Fackeln ausgerüstet auf den Martinsumzügen durch die Straßen ihrer Wohnorte, um den Gedenktag des heiligen Martin zu begehen. Foto: dpa/Felix Kästle

Martinsumzüge gehören zu den traditionsreichsten Veranstaltungen im Jahresverlauf. In diesem Jahr können sie dank einer vor Kurzem in Kraft getretenen Änderung der Landesverordnung trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Wir geben auf dieser Seite einen kompakten Überblick, wo und wann in den Ortsteilen aller Städte und Gemeinden im Grünen Kreis in den kommenden Tagen die Martinsumzüge stattfinden – basierend auf den jeweiligen Angaben der Kommunen.

Von Nelli Alexandra Kiefer

GEMEINDE BECKINGEN

Beckingen: Samstag, 13. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Kirche St. Johannes und Paulus

Düppenweiler: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18.15 Uhr, Spielplatz Hinter der Eschenfelder Mühle

Hargarten und Erbringen: Mittwoch, 10. November, Treffpunkt: 17. 30 Uhr, Weidentalhalle Hargarten

Haustadt: Samstag, 13.November, Treffpunkt 18 Uhr, Dorfplatz

Honzrath: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Dorfplatz

Oppen: Mittwoch, 10. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Kindergarten

Reimsbach: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Kirche St. Andreas

Saarfels: Freitag, 12. November, Treffpunkt 17 Uhr, Kirche St. Barbara

GEMEINDE LOSHEIM AM SEE

Losheim: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 18 Uhr, Pfarreiengemeinschaft kirche St. Peter und Paul

Bachem: Samstag, 13. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Kirche St. Willibord

Bergen: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Kirche

Britten: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Pfarrkirche St. Wendalinus

Hausbach: Samstag, 13.November, Treffpunkt 17. 30 Uhr, Kirche St. Brigitta

Mitlosheim: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Kirche St. Cosma und Damianus

Niederlosheim: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr ,Pfarrkirche St. Hubertus

Rimlingen: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Pfarrkirche Martinsmesse, anschließender Umzugsbeginn um 18.20 Uhr am Spielplatz

Rissenthal: –Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Feuerwehrgerätehaus

Scheiden: Freitag, 12. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Kirche St. Cyprian und Justina

Wahlen: Freitag, 12. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Kirche St. Helena

Waldhölzbach: Samstag, 13. November, Treffpunkt 18 Uhr, Kirche St. Medardus

STADT MERZIG

Merzig: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Kirche St. Peter

Ballern: Mittwoch, 10. November, Treffpunkt 18 Uhr, Ecke Särkover Straße

Besseringen: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Bürgerhaus

Bietzen/Harlingen: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 18 Uhr, Harlingen über Turmstraße

Brotdorf: Freitag, 12. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Kirche St. Maria Magdalena

Büdingen: Mittwoch, 10. November 18.30 Uhr – Dorfplatz

Fitten: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 18.30 Uhr, Dorfplatz

Hilbringen: Mittwoch, 10. November, Treffpunkt 18 Uhr, Im Seitert

Mechern: Samstag, 13. November, Treffpunkt 17 Uhr, Dorfplatz

Menningen: Mittwoch, 10. November, Treffpunkt 18 Uhr, Kapelle

Merchingen: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Kirche St. Agatha

Mondorf: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 17 Uhr, Kirche St. Johannes

Schwemlingen: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 17 Uhr, Laurentiusstraße

Silwingen: Samstag, 13. November, Treffpunkt 18 Uhr, Feuerwehrgerätehaus

Weiler: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Sportplatz

Wellingen: Mittwoch, 10. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Feuerwehrgerätehaus

GEMEINDE METTLACH

Bethingen: Samstag, 13. November, Treffpunkt 18 Uhr, Alter Fußballplatz

Dreisbach: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Bürgerhaus

Faha: Samstag, 13. November, Treffpunkt 18 Uhr, Bürgerhaus

Mettlach: Samstag, 13. November, Treffpunkt 18 Uhr, Marktplatz

Nohn: Samstag, 13. November, Treffpunkt 18 Uhr, Bürgerhaus

Orscholz: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Kirche St. Nikolaus

Saarhölzbach: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Kirche St. Antonius

Wehingen: Freitag, 12. November, 19 Uhr, Feuerwehrgerätehaus

GEMEINDE PERL

Perl/Oberperl/Sehndorf: Freitag, 12. November, 18 Uhr, Torplatz

Besch: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 18 Uhr, Pfarrkirche

Eft-Hellendorf: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Kirche

Sinz: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Kirche

STADT WADERN

Krettnich und Lockweiler: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 17.15 Uhr, Turmstraße

Morscholz: Freitag, 12. November 17 Uhr, St. Wolfgangskirche

Noswendel: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Kirche Noswendel

Nunkirchen: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Kirche Nunkirchen

Steinberg: Freitag, 12. November, Treffpunkt 18 Uhr, Kirche Steinberg

Wadrilltal: Freitag, 12. November, Treffpunkt 17 Uhr, Kirche Wadrilltal

GEMEINDE WEISKIRCHEN

Weiskirchen: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Festwiese am Kurparkgelände

Konfeld: Mittwoch, 10. November, 17.30 Uhr, Pfarrkirche St. Johannes

Rappweiler-Zwalbach: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 17.30 Uhr, Kirche

Thailen: Donnerstag, 11. November, Treffpunkt 18.30 Uhr, Kirche