Zum 25. Mal Adventskränze und Gestecke erwarten die Besucher

Die Malteser-Frauengruppe um Helga Hassler-Scherer lädt für diesen Samstag, 25. November, zum 25. Mal zu ihrem traditionellen Adventsbasar ins Bürgerhaus von Mitlosheim ein. Viel Gutes wurde in diesem Vierteljahrhundert schon erreicht. Stets kam das eingenommene Geld unverschuldet in Not geratenen Menschen im In- und Ausland zugute.