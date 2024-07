Direkt am Saarufer gelegen Maisalm in Merzig öffnet wieder für Besucher

Die Maisalm-Saison in Merzig ist eröffnet. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten nach der offiziellen Wiedereröffnung am 20. Juli finden inzwischen zahlreiche Besucher den Weg in das neu gestaltete Maisfeld-Areal, direkt vor der Saarbrücke vor Hilbringen auf der linken Uferseite gelegen. Vor allem für die kleinen Besucher wurde seitens der Betreiber für die neue Saison kräftig aufgerüstet. Eine große Rutschbahn und eine Springburg dürften Kinderherzen höherschlagen lassen. Derweil können die Eltern im Chillout-Areal bei einem Kaltgetränk die Seele baumeln lassen.