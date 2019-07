Luxembourg : Weltstars tanzen mit den Sternen

Luxembourg Am kommenden Samstag und Sonntag startet im Grand Théatre in Luxemburg die Neuauflage der Ballettgala.

Zur schönen Tradition geworden ist die jährliche „Luxembourg Gala des Étoiles“, die mittlerweile ein immer größer werdendes internationales Publikum zu begeistern weiß. Nach den großartigen Erfolgen der vergangenen sechs Jahre mit Startänzern wie Svetlana Zakharova, Lucia Lacarra, Marianela Nunez, Iana Salenko oder Vladimir Malakhov ist es den Veranstaltern erneut gelungen, ein Programm mit Starbesetzung zusammenzustellen. Die Ballettgala steht unter dem Motto „Russian Seasons Mystery“ und steigt am kommenden Samstag, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli, im Grand Thêatre in Luxemburg. Beginn ist am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr.

Der junge österreichische Stargeiger russischer Herkunft, Yury Revich, wird an der Gala mitwirken. 2016 wurde ihm der Titel „Artist of the Year“ der Echo-Klassik-Awards verliehen. Mittlerweile gibt Revich regelmäßig Konzerte auf seiner Stradivari aus dem Jahr 1709 in allen großen Konzerthäusern dieser Welt. Auch Weltstar Daniil Simkin, der 2017 noch Principal Dancer beim American Ballet Theatre war, wird sich auf der Bühne zeigen. Mit einer Hommage an Ida Rubinstein wird Maria Mogsolova, Tänzerin, Schauspielerin und Top Model von Fashion TV, auf eine Zeitreise ins Herz der Belle Epoque entführen.