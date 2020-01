Luftbilde5r : Luftbilder zeigen unsere Region

In den vergangenen Wochen und Monaten haben die Kollegen vom SZ-Shopping-Portal meine-einkaufswelten.com unsere schöne Region von oben angeschaut. Herausgekommen sind wunderschöne Aufnahmen, wie hier zum Beispiel von Noswendel.

Wohnen Sie beispielsweise in Losheim am See, in Merzig, in Mettlach, in Perl oder in Weiskirchen? Wenn ja, dann sollten Sie sich diese Luftbilder einmal genauer ansehen! Vielleicht entdecken Sie Ihr Haus auf einem der Fotos oder das Haus oder Gebäude eines Verwandten oder Bekannten. Machen Sie sich oder Ihren Freunden eine Freude mit besonderen Luftbildern unserer Heimat, die Sie auf www.meine-einkaufswelten.com erwerben können. Sie können zwischen drei Ausführungen – Posterdruck mit und ohne Alurahmen sowie Posterplatte Alu-Dibond – wählen. Preis: ab 39,50 Euro. Ihr Ort ist nicht dabei? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@meine-einkaufswelten.com. red/Foto: Bildtankstelle