Ukraine-Hilfe : Hilfstransport ist angekommen

Losheim Der Verein „Losheim Hilft“ hat Hilfsgüter für die Ukraine nach Polen transportiert.

Mitte September ist der zweite Hilfstransport des Vereins „Losheim hilft“ zusammen mit der Stadt Wadern und der Gemeinde Weiskirchen in das Zentrallager von Malteser International in Kattowice in Polen erfolgreich über die Bühne gegangen. Nach rund 2200 Kilometern kamen Fahrer und Lkw wieder im Hochwald an. Nach dem Abladen im Zentrallager in Polen wurden die Hilfsgüter umgehend in die Ukraine weitergeleitet. Besonders dankbar war man vor Ort über das ehemalige ausrangierte Fahrzeug des Forstbetriebes der Gemeinde Losheim am See. Der Transport nach Polen wurde von der Firma Ewald Hero aus Weiskirchen durchgeführt. „An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die Firma Hero, insbesondere an Stefan Palm, für die logistische Unterstützung sowie an die vielen Spenderinnen und Spender, Helferinnen und Helfer“, heißt es vom Hilfsverein. Weitere Aktionen befinden sich nach Mitteilung des Vereins in Planung.