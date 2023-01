Gegen-Petition : Diskussion um Zukunft von Bahnstrecke: Petitionen zum Thema Radweg auf MBE-Trasse duellieren sich

Eine Petition setzt sich für die Reaktivierung der Bahnstrecke Nunkirchen-Merzig ein. Foto: rup/D-66787 Wadgassen H:0172 7172400

Losheim am See Um die Zukunft der Bahnstrecke zwischen Losheim und Merzig wird seit Wochen kontrovers diskutiert. In einer Online-Petition wurde die Forderung erhoben, dass auf der aktuell gesperrten Trasse ein Radweg angelegt werden soll. Doch nun regt sich über den gleichen Weg Gegenwind.