Bei einem Verkehrsunfall in Losheim sind am Freitag, 14. Dezember, gegen 11.40 Uhr zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei Merzig mitteilt, war ein 35-Jähriger mit seinem Lieferfahrzeug auf der B 268 in Richtung Losheim am See unterwegs. red