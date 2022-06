Oldtimer-Rallye : Mit dem Oldtimer sportlich durch die Vogesen

Mit einem Escort RS 2000 MK II aus dem Jahr 1979 nehmen Wolfgang Heinz und Axel Weinand an der Vosges Classic Rally rund um Saint-Dié-des-Vosges teil. Foto: presse-bilder.com Foto: presse-bilder.com

Losheim In der Nähe der bekannten Vogesen-Stadt Saint-Dié-des Vosges, genauer in Sainte Marguerite, startet am Freitag die dreitägige Oldtimer-Rallye Vosges Classic. 150 Autos nehmen daran teil, als einziges deutsches Team sind der Losheimer Wolfgang Heinz und sein Wittlicher Co-Pilot Axel Weinand dabei.

Bei der Rallye geht es nicht um die reine Schnelligkeit, sondern um Gleichmäßigkeit. Es gilt, die Prüfungen möglichst auf die Hundertstel-Sekunde genau in der vorgegebenen Zeit zu absolvieren. Zudem müssen die Teilnehmer über bestimmte Streckenabschnitte vorgegebene Durchschnittsgeschwindigkeiten einhalten – auf den kurvigen Vogesen-Straßen alles andere als einfach.