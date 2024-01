Fußball Warum Willy Bauers Weg alternativlos ist

Vor Saisonbeginn zählten die SF Bachem-Rimlingen zum Kreis der Titelanwärter in der Fußball-Bezirksliga Merzig-Wadern. Die Mannschaft, die von Willy Bauer im zweiten Jahr trainiert wird, wurde stark verjüngt und ging auch mit Ambitionen in die Spielzeit. Doch schon in der Vorbereitung waren Schwächen erkennbar. Das Mannschaftsgefüge passte noch nicht so recht zusammen. Die „jungen Wilden“ – die SF Bachem-Rimlingen stellen die jüngste Mannschaft der Liga – rannten den Gegnern oft ins offene Messer.