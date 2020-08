Rettungshubschrauber über dem See : Missverständnis führt zu Großeinsatz in Losheim

Foto: obs/G. Muschalla

Losheim am See Große Aufregung am See in Losheim am vergangenen Freitag. Gegen 16 Uhr kreiste ein Rettungshubschrauber über dem Freizeitsee, die Polizei war da, die DLRG im Einsatz, Rettungsboote suchten die Wasseroberfläche ab.