Abschied nach fünf Jahrzehnten Nach fünf Jahrzehnten sagt Werner Krewer „auf Wiedersehen“

Die Kamera in der Hand, das Motiv im Blick: So kannte man Werner Krewer in seiner 50-jährigen Tätigkeit als Fotograf für die Lokalredaktion Merzig-Wadern der Saarbrücker Zeitung. An diesem Sonntag wird er 75 Jahre alt und geht damit endgültig in den Ruhestand.

Foto: Werner Krewer