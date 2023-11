Weiter Diskussion um Bahnstrecke Wollte Losheim sich der Bahntrasse entledigen?

Hat die Gemeinde Losheim am See sich vor dem Museums-Eisenbahn-Club Losheim (MECL) an die Bundesnetzagentur gewandt, um von gesetzlichen Verpflichtungen im Hinblick auf die Bahnstrecke Losheim-Merzig befreit zu werden? Diese Frage steht im Raum, seit die SZ über die Veränderungen an der Spitze des MECL berichtet hatte. Wie unsere Zeitung am 19. Oktober vermeldet hatte, hat der bisherige MECL-Vorsitzende Christian Balle sein Amt niedergelegt – nach Darstellung des Vereins lässt er es ruhen (siehe Infokasten).