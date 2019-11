Übungseinsatz in Niederlosheim : Wehrleute meistern Übung mit Bravour

Übungseinsatz in Niederlosheim

Niederlosheim Ein Brand in einer Schreinerei war das Szenario der Jahreshauptübung von Wehrleuten aus Wahlen und Niederlosheim.

Zum Übungseinsatz sind 23 Niederlosheimer und 25 Wahlener Feuerwehrfrauen und -männer bei ihrer gemeinsamen Jahreshauptübung ausgerückt. Angenommen wurde ein Brand in Niederlosheim in der Schreinerei Stefan Thielen. An der Übung beteiligte sich auch der Malteser Hilfsdienst (MHD) Niederlosheim.