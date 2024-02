Viele Aktionen und ein neues Mitglied Am Losheimer Fairtrade-Gedanken arbeiten viele mit

Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden allen Grundschulkindern die Schulbücher in Taschen aus fair produzierter Baumwolle, die die Gemeinde zur Verfügung gestellt hatte, ausgehändigt. Die Themen Nachhaltigkeit und Fairer Handel sind zudem auch inhaltlich in der Bildungsarbeit der Schulen und Kitas präsent. Im September fand wieder bundesweit die Faire Woche statt. Losheim am See beteiligte sich mit zwei Aktionen in diesem Zeitraum. Am Sonntag, 10. September, luden die Filmfreunde Losheim gemeinsam mit dem Weltladen Losheim zu einer Kaffeeverkostung mit Film ins Kino Lichtspiele Losheim ein. Am 24. September trafen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger für ein regionales und faires Frühstück im Saalbau in Zusammenarbeit mit der Pfarrei Heilig Geist Losheim.Beim Herbstmarkt am 15. Oktober war die Fairtrade-Kommune mit einem eigenen Stand vertreten. Nebenbei gab es noch einen Elfchen-Wettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit. Elfchen sind Gedichte bestehend aus elf Wörtern. Die eingereichten Gedichte wurden teilweise bereits im Amtsblatt im Dezember 2023 veröffentlicht.