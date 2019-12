Warnung vor Betrüger : Falscher Polizist ruft Senioren in Losheim an

Falscher Polizist ruft Senioren in Losheim an

Gleich mehrmals hat ein Betrüger bei Senioren in Losheim angerufen und sich dabei als Polizist ausgegeben.

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend gleich mehrmals Senioren in Losheim angerufen und sich dabei als Polizeibeamter ausgegeben. Die Senioren wohnen nach Angaben der Polizei-Inspektion Nordsaarland alle in der Straße „Im Haag“.