Wanderregion Saar-Hunsrück „Der Wandertourismus wurde quasi hier geboren“

So vielfältig wie die Landschaften, die Karin Thönes betreut, ist auch ihr beruflicher Werdegang: Sie studierte Sprachen und Betriebswirtschaftslehre, mit den Schwerpunkten Englisch und Französisch. Bereits während ihres Studiums entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Reisen und die damit verbundene Arbeit, erzählt sie. Diese Passion führte Thönes in die Tourismus-Branche: „Ich habe etliche Jahre für das Fremdenverkehrsamt in Großbritannien gearbeitet und dann zuletzt für Singapur. Vor allem in dieser Zeit, als ich beruflich viel und weit reisen musste, habe ich gemerkt, dass ich zum Ausgleich sehr gerne in der Region unterwegs bin“, erzählt die neue Geschäftsführerin. Am liebsten mag sie das Wandern und die Natur, denn das sei „Reisen ohne Stress“ für sie.