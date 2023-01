Bis 21. Januar zu sehen : Ausstellung in Losheim will über Demenz informieren

Bei der Eröffnung der Wanderausstellung (von links): Jörg Loth (Vorstandsvorsitzender IKK Südwest), Lisa-Maria Pfeffler (Seniorenbeauftragte der Gemeinde), Kay Klein (Leiter Globus Losheim), Bürgermeister Helmut Harth und Andreas Sauder (Leiter Landesfachstelle Demenz) Foto: Monika Priesnitz

Losheim Unter dem Titel „Demenz, was dann“? will ein Bündnis die Gesellschaft für dieses schwierige Thema sensibilisieren.

Die Wanderausstellung „Demenz, was dann?“ ist noch bis Samstag, 21. Januar, im Globus Losheim zu sehen. In dessen Eingangsbereich sollen zwei großformatige Tafeln dazu beitragen, Vorurteile zum Thema Demenz abzubauen sowie den Angehörigen von Betroffenen beim Umgang mit dieser Krankheit zu helfen.

Ein Bündnis, bestehend aus der Landesfachstelle Demenz, dem Pflegestützpunkt des Landkreises Merzig-Wadern, dem Verein Losheim lebt gesund, der Organisation Prävention und Gesundheit im Saarland (PuGiS), der IKK Südwest sowie der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland (KISS), hat sich zusammengetan und die Ausstellung auf die Beine gestellt. Andreas Sauder, Leiter der Landesfachstelle Demenz, hat „Demenz, was dann?“ vor Kurzem zusammen mit dem Losheimer Bürgermeister Helmut Harth und Kay Klein, Leiter des Globus Losheim, eröffnet.

Laut Sauder gibt es rund 23 600 Betroffene im Saarland. „Rund 80 Prozent der Menschen mit Demenz werden hierzulande im häuslichen Umfeld versorgt, was über dem Bundesdurchschnitt liegt. Somit sind insgesamt fast 50 000 Menschen direkt und indirekt von der Erkrankung betroffen“, führte er hinzu. Das Ziel der Ausstellung sei es, den Betroffenen Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen und das Thema Demenz enttabuisieren: „Unser Ausstellungsformat an öffentlichen Orten soll die Gesellschaft für das Thema sensibilisieren und Vorurteile abbauen, indem man in einem unverbindlichen Rahmen mit dieser Erkrankung und ihren vielfältigen Folgen in Berührung kommt.“

Bürgermeister Harth nutzte die Eröffnung der Ausstellung, um das Engagement der Stauseegemeinde herauszustellen: „Unsere Gemeinde hat sich Prävention und Gesundheitsförderung für alle Losheimerinnen und Losheimer in Form des Pilotprojektes ‚Losheim lebt gesund‘ auf die Fahnen geschrieben.“ Im November des vergangenen Jahres habe sich ein gleichnamiger, gemeinnütziger Verein mit bereits 50 aktiven Mitgliedern gegründet, so der Verwaltungschef. Der Verein nehme sich in enger Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung ganz konkret der Gesundheitsförderung in Losheim am See an.

Der Bürgermeister freute sich, zusammen mit der Landesfachstelle Demenz diese tückische Erkrankung in den Fokus zu rücken und bedankte sich bei Globus Losheim für das Bereitstellen der Fläche. Schließlich sei Demenz eine große Herausforderung für die Betroffenen und deren Familien. Umso wichtiger sei es, Hilfestellungen anzubieten.

Das Kernthema der Ausstellung bilden daher die Fragen, wie Betroffene und Angehörige mit der Diagnose umgehen können, was sich hinter dieser Erkrankung verbirgt und welche Hilfsangebote es gibt. Konzipiert wurde das Ausstellungsformat im Jahr 2018 von der Landesfachstelle Demenz. Seither gastieren die Infotafeln in wechselnden Städten und Gemeinden im Saarland. Lisa-Maria Pfeffler, die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Losheim am See, hat gemeinsam mit der Landesfachstelle Demenz die Wanderausstellung nach Losheim gebracht und ein Programmheft erstellt.

An allen Veranstaltungstagen gibt es Infoangebote und Aktionen der verschiedenen Kooperationspartner. Es gibt zudem ein Gewinnspiel, bei dem Sachpreise verlost werden.