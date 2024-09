Bei Wind und Wetter draußen Die erste Waldkita in der Gemeinde Losheim am See geht an den Start

Ein kleines Häufchen Erde erhebt sich neben dem Bagger am Rande der Schotterfläche, gleich hinter dem Sportplatz in Wahlen. Beim Ortsbesuch Anfang September braucht es noch einige Phantasie, um sich den Eingangsbereich vorzustellen, durch den künftig die Jungen und Mädchen die Waldkita der Kita Katzenborn betreten. Zum 1. Oktober startet das Angebot, der erste Waldkindergarten in der Gemeinde Losheim am See, der zweite seiner Art im Landkreis Merzig-Wadern neben Besseringen. Ein Zaun soll den Vorplatz umfassen, mitsamt richtigem Eingangstor, erzählt Kita-Leiter Marcel Majeres. An die Stelle des Baggers soll ein Zirkuswagen treten, der vermutlich im November geliefert wird. Bis dahin werden die Kinder das restliche Gelände und insbesondere den Wald sicherlich schon mit einigem Leben gefüllt haben.