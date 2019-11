Wahlen : Die ehemalige Kinderprinzessin trägt erneut die Narrenkrone

Wahlen Die Wahlener Karnevalisten sind mit viel guter Laune im Gasthaus Palz in die neue Session gestartet. Prinz und Prinzessin sind Dirk I. und Karin II.

Wenn man um den 11.11. herum das Wahlener Gasthaus Palz betritt, taucht man gerne in ein Meer aus guter Laune und ausgelassener Fröhlichkeit. Der Start in eine neue Karnevalssession ist in dem Losheimer Ortsteil immer etwas ganz Besonderes – so auch in diesem Jahr.