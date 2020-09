Kostenpflichtiger Inhalt: Ort des Zuhörens in Losheim : Einsamkeit und Ängste beschäftigen viele Menschen

Viele Menschen nutzten das Angebot am Ort des Zuhörens am Stausee Losheim. Foto: privat

Losheim am See Der Ort des Zuhörens am Losheimer Stausee hat Menschen die Gelegenheit geboten, über ihre Sorgen zu sprechen. Corona war häufig ein Thema – aber nicht das einzige.