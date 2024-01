Öffentliche Suche Vermisster aus Britten ist wohlbehalten wieder aufgetaucht

Update, von Dienstag, 16. Januar, 15 Uhr: Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, ist ein Vermisster wohlbehalten in einer sozialen Einrichtung in Losheim am See im Ortsteil Britten wieder aufgetaucht. Der 63-Jährige war dort am Montag, 15. Januar, als vermisst gemeldet worden.