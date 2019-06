Suche mit vereinten Kräften : Alarm für Feuerwehr und Polizei – Familie verläuft sich im Wald bei Losheim

Losheim Ein Notruf bei der zentralen Stelle auf dem Saarbrücker Winterberg hat am späten Montagabend (10. Juni) Feuerwehr und Polizei im Nordsaarland zu einer Suchaktion auf den Plan gerufen.

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz haben Feuerwehr und Polizei am späten Pfingstmontag ausrücken müssen. Eine Familie hatte sich im Wald nahe des Losheimer Ortsteils Britten verlaufen. Entsprechende SZ-Informationen bestätigt am Dienstagmorgen ein Sprecher der Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern.