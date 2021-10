Gesundheitsangebote für Jung und Alt : Gesundheit der Bürger ist Losheim wichtig

Die stellten das neue Projekt „Losheim lebt gesund“ im Saalbau vor: (von links) Bürgermeister Helmut Harth, Jörg Loth, Jennifer Gimmler, Dirk Mathis und Christine Kuhn Foto: Werner Krewer

Losheim am See Losheim am See wird eine neue Pilotgemeinde für das Projekt „Losheim lebt gesund“ zur Förderung der Bewegung, Prävention und Gesundheit.