Veranstaltung fällt aus : Auftritt von Brunner & Barscheck fällt aus

Foto: Kerstin Krämer

Losheim am See Die Veranstaltung „Musik, Wein & Kultur mit Brunner & Barscheck", die für Freitag, 3. Januar im Bistro SeeGarten geplant war, fällt krankheitsbedingt aus. Bereits gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.