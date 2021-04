Unfall in Losheim : Auto überschlägt sich bei Unfall in Losheim

Der Abschleppdienst musste er das Fahrzeug mit einem Kran wieder auf die Räder stellen, um ihn danach abzutransportieren. Foto: Ruppenthal

Losheim Glück im Unglück hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Losheim gehabt. Er blieb unverletzt, als er sich mit seinem Fahrzeug in der Saarbrücker Straße überschlug. Da die Lage zunächst völlig unübersichtlich war, setzte die Einsatzzentrale auf dem Winterberg auch Rettungsdienst und Feuerwehr in Marsch.

