Kino-Vorstellung in den Lichtspielen : Filmfreunde Losheim zeigen Christian Petzolds „Undine“

Losheim Die Filmfreunde Losheim zeigen am kommenden Wochenende den Film, der Hauptdarstellerin Paula Beer bei der Berlinale einen Silbernen Bären einbrachte.

„Undine“ zeigen die Filmfreunde Losheim am Freitag, 16. Oktober, 20 Uhr, und am Sonntag, 18. Oktober, 18 Uhr, in den Lichtspielen in der Saarbrücker Straße 16. Der Regisseur und Drehbuchautor Christian Petzold hat sich für seinen Film, der auch bei der Berlinale lief, von der Sage um die Wasserfrau Undine inspirieren lassen. Die Hauptrolle spielt Paula Beer.

Und darum geht es: Undine (Paula Beer) lebt in Berlin. Ein kleines Appartement am Alexanderplatz, ein Honorarvertrag als Stadthistorikerin, ein modernes Großstadtleben wie auf Abruf. Als ihr Freund Johannes (Jacob Matschenz) sie verlässt, bricht eine Welt für sie zusammen. Der Zauber ist zerstört. Wenn ihre Liebe verraten wird, so heißt es in den alten Märchen, muss sie den treulosen Mann töten und ins Wasser zurückkehren, aus dem sie einst gekommen ist. Sie wehrt sich gegen diesen Fluch der zerstörten Liebe. Sie begegnet dem Industrietaucher Christoph (Franz Rogowski) und verliebt sich in ihn. Es ist eine neue, glückliche, ganz andere Liebe, voller Neugier und Vertrauen. Atemlos verfolgt Christoph ihre Vorträge über die auf den Sümpfen gebaute Stadt Berlin, mühelos begleitet Undine ihn bei seinen Tauchgängen in der versunkenen Welt eines Stausees. Doch Christoph spürt, dass sie vor etwas davonläuft. Undine muss sich dem Fluch stellen. Diese Liebe will sie nicht verlieren.