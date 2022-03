Nichts im Einkaufswagen liegen lassen! : Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

Losheim Die Frau hatte sich nur kurz umgedreht, schon war das Portemonnaie weg.

In einem Discounter in Losheim hat ein Unbekannter einer Frau den Geldbeutel aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die 76-Jährige hatte sich gerade umgedreht, um etwas aus dem Regal zu nehmen, als wahrscheinlich der Täter das ausnutzte und unbemerkt in ihre Handtasche, die im Wagen lag, griff, um sich daraus das Portemonnaie nahm. Dann sauste der Täter laut Polizeiangaben zur Sparkassenfiliale in Losheim und hob an einem Geldausgabeautomaten mit der EC-Karte der Frau 1390 Euro ab.