Fiese Masche : Dreiste Betrüger wollen „Corona-Bußgelder“ kassieren

Losheim am See Polizei warnt nach Vorfall in Losheim vor Betrugsmasche.

Von einem dreisten Betrugsversuch in Losheim berichtet am Freitag die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern: Im Laufe des Vormittags hatte ein Standbetreiber der Polizei mitgeteilt, dass auf dem Parkplatz des Globus-Marktes in Losheim am See, Leute herumlaufen, die von Kunden des Globus-Marktes 50 Euro Geldstrafe verlangen, wenn diese keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Personen trugen nach Angaben des Zeugen ähnliche Jacken wie die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Von der Polizei in Wadern wurde sofort der Sicherheitsdienst des Marktes in Kenntnis gesetzt. Die alarmierten Einsatzkräften der Polizei konnten vor Ort jedoch keine Personen mehr feststellen, die auf diese Weise vorgingen. Die Polizei in Wadern warnt in diesem Zusammenhang vor solch dreisten Betrügern, die die aktuelle Corona-Situation schamlos ausnutzen wollen. „Sollten Sie angesprochen werden, verlangen Sie eine Legitimation durch einen amtlichen Dienstausweis oder vergewissern Sie sich durch ein Telefonat bei der entsprechenden Dienststelle“, rät die Polizei.