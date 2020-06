Frau betrügt Kunden in Losheim : Bettelbetrug auf dem Globus-Parkplatz in Losheim

Foto: picture alliance / dpa/Jan Woitas

Losheim am See Bettelbetrug wird einer Frau vorgeworfen, die am Samstag auf dem Parkplatz des Globus Hauptmarktes in Losheim am See Passanten und Kunden ansprach. Das teilte die Polizei-Inspektion Nordsaarland mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die bislang Unbekannte zeigte den Kunden ein Blatt, auf dem um Spenden für behinderte und taubstumme Kinder gebeten wurde. Ein 41-Jähriger sprach die Frau auf ihr Tun an und verständigte die Polizei. Daraufhin flüchtete sie. Der Zeuge konnte ihr noch das Blatt entreißen. Auf diesem Blatt sten mehrere nicht lesbare Unterschriften von Personen, die angeblich 20 Euro gespendet hätten. Die Frau war nach Zeugenaussagen etwa 30 Jahre alt und kräftig. Sie hatte schulterlange dunkelblonde Haare und trug ein blaues T-Shirt und hellblaue Jeans. Die Sammlung war nach Angaben der Polizei nicht angemeldet, weshalb nach ihren Worten ein Betrug vorliegt.