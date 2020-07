Losheim : Unbekannte stehlen in Losheim Damenmountainbike

Losheim am See In der Zeit vom 7. Juli bis 10. Juli haben unbekannte Täter aus einer Garage in der Straße „Im Haag" in Losheim am See ein Damenmountainbike entwendet. Dies teilt die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern mit.