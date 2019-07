Aktion an Losheimer Schule : Kunst aus Müll und Reisen zu Biber und Co.

Inspiriert durch den österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser, bastelte die Klasse 8b aus Plastikmüll bunte Kunstwerke. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Losheim Bei den Umwelttagen an der Peter-Dewes-Gesamtschule in Losheim standen Arten-, Natur- und Klimaschutz auf der Agenda.

Leuchtend grell heben sich die bunten Farben auf den Bürgersteigen in Losheim ab, grün, blau und lila strahlen die Punkte, manche von ihnen bilden einen Kreis oder sind S-förmig angeordnet. Was aussieht wie ein abstraktes Kunstwerk, ist alles andere als das: Mit den bunten Farbkringeln machen die Schüler der Peter-Dewes-Gesamtschule (PDG) auf achtlos weggeworfene Kaugummis oder Zigarettenkippen aufmerksam, die auf dem Boden liegen. Sie wollen wachrütteln, sensibilisieren, wie viel und vor allem wie gedankenlos Müll auf offener Straße weggeworfen wird – auch auf dem Schulhof, am Losheimer Globus oder am Bahnhof tummeln sich die bunten Punkte.

Rund um die Themen Natur, Umwelt- und Artenschutz sowie Klimawandel ging es an den Umwelttagen in der letzten Woche vor den Ferien für die Schüler der Gesamtschule. Organisiert wurden diese von der Ortsgruppe Weiskirchen-Losheim am See des Naturschutzbundes (Nabu) und durch deren Vorsitzenden und designierten Bürgermeister von Losheim am See, Helmut Harth. Unterstützung fand er bei der Schule, der Naturschutzjugend (Naju) sowie bei Unternehmen. Rund 14 Fachleute des Nabu waren involviert, darüber hinaus einzelne Fachlehrer.

Info Führungen, Workshops und Exkursionen Zwei Jahre dauerte das Klimaschutzprojekt „Klimawandel vor Ort“ der Gemeinde Losheim am See in Kooperation mit dem Nabu, das von der Europäischen Union im Rahmen des europäischen Leader-Programmes gefördert wird. Hierfür erarbeiten lokale Aktionsgruppen vor Ort Entwicklungskonzepte und unterstützen ländliche Regionen Europas bei einer eigenständigen Entwicklung. So führte die Gemeinde Losheim mit dem Nabu und Naju mehr als 50 Führungen im Seegarten durch, auch Exkursionen oder Workshops wurden angeboten. Die Umwelttage an der Peter-Dewes-Gesamtschule bildeten den Abschluss des Leader-Projektes. So konnten mehr als 2000 Menschen erreicht werden. Die Gesamtkosten von 15 000 Euro wurden durch den Leader-Zuschuss gefördert.

An zwei Tagen setzten sich die Schüler intensiv mit den Fragen auseinander, für die sie freitags demonstrieren gehen. So führten Wanderungen die Schüler in die Welt der Kräuter, in den Wald oder auf die Spuren eines Bibers und einer Biberburg. Andere bastelten Fingersolaranlagen und beschäftigten sich näher mit erneuerbaren Energien, während aus Milchkartons Vogelhäuser entstanden und die Schüler mittels Kurzeinweisung auf „Fridays for Future“ vorbereitet wurden. Auch besuchten die Jugendlichen ortsansässige Firmen und informierten sich, wie umweltfreundlich regionales Einkaufen ist. In einer Fotoausstellung hielten sie die Vermüllung in der Natur durch Plastik oder anderen Abfall fest. Mal liegt ein Sack verlassen zwischen Gebüschen, mal werden giftige Platten einfach weggeworfen.

Fast 700 Schüler sahen sich im Losheimer Kino den Film „Power to change – die Energierebellion“ über die Energiewende an. Viele weitere von ihnen betrachteten anhand von Satellitenbildern die Auswirkungen von Naturkatastrophen, der Rodung des Regenwaldes oder der Dezimierung der Eisflächen, kümmerten sich um den vergessenen Schulgarten oder lernten mehr über die Arbeit der Imker und der Honigbienen.

