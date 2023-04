Besuch der Umweltministerin Campingplätze zum Waldbaden

Losheim am See · Das Projekt „Nature Campgrounds entlang des Saar-Hunsrück-Steigs“, für das Umweltministerin Petra Berg in Merzigs Schloss Fellenberg einen Leader-Förderbetrag von rund 33 248 Euro in Aussicht gestellt hat, verspricht Wanderern, die Ursprünglichkeit des Waldes genießen und sich dort voll und ganz dem Thema „Waldbaden“ widmen zu können.

21.04.2023, 18:28 Uhr

So ähnlich wie dieses Trekking Camp in Losheim am See sollen auch die neuen Nature Campgrounds der Saarschleifen Tourismus GmbH aussehen. Die Standortbeschreibungen erhalten die künftigen Bucher erst mit ihrer Buchungsbestätigung, der auch der Code für die Nutzung des Toilettenhäuschens (rechts im Bild) beigefügt werden sollen. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Entlang eines Fernwanderwegs dürfen sie dann auf mehreren aufeinanderfolgenden Etappen völlig legal an bestimmten Punkten abseits der Wege im Wald ihr Zelt aufschlagen, um dort zu übernachten. In vier saarländischen Kommunen (Perl, Mettlach, Weiskirchen und Wadern) soll entlang des Saar-Hunsrück-Steigs je ein solch naturnaher Campingplatz entstehen.