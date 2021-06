Reaktion auf Vorfall in Rissenthal : Umweltminister Jost: „Werden nicht tatenlos zusehen“

Rissenthal Umweltminister Reinhold Jost hat die vermehrten Angriffe auf Naturschützer in jüngster Zeit scharf verurteilt und ein konsequentes Vorgehen dagegen angekündigt. Der Vorfall in Rissenthal stelle einen traurigen Höhepunkt, aber leider keinen Einzelfall dar.

Der Umweltminister wird in der zweiten Junihälfte alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Naturwacht Saar zu einem Austausch einladen. Jost: „Wir müssen in einer Zeit, in der offensichtlich immer weniger Leute bereit sind, Regeln zu akzeptieren, darüber nachdenken, wie wir unsere Naturwacht in ihrer Arbeit entsprechend unterstützen können. Die meist ehrenamtlichen Mitstreiter sind für uns unverzichtbar.“ Die seien längst nicht nur als „Aufpasser“ unterwegs. „Ihre Aufgabe ist es auch, die Menschen – und hier vor allem Kinder und Jugendliche – an die Natur heranzuführen. Sie sind damit wirkliche Mittler zwischen Natur und Mensch. Dieses Engagement ist nicht hoch genug zu schätzen.“