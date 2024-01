Zum Jahresbeginn Fisch und Käse umgezogen: Globus-Umgestaltung geht weiter

Kaum hat das neue Jahr begonnen, geht der umfassende Umbau des Globus-Marktes in Losheim weiter. Ein sichtbares Zeichen hierfür findet sich seit dem Jahresbeginn im Eingangsbereich des Marktes: Dorthin, auf die Fläche gegenüber der Snack-Insel, ist jetzt die Käse- und Frischfischtheke umgezogen – vorübergehend, wie Globus-Geschäftsleiter Kay Klein betont. „Der Neubau der Käse- und Fischabteilung ist angelaufen und soll bis Mitte April abgeschlossen sein“, informiert Klein. Dann würden die Frischetheken für Käse und Fisch an ihren angestammten Platz zurückkehren – allerdings in ein ganz neues Ambiente. „Das Highlight dort wird unser offenes Fischbett mit einer Breite von 3,50 Metern sein“, sagt Klein. Wenn die Umgestaltung dieser Abteilung abgeschlossen ist, läuft gleich danach der Umbau der Fleischtheken an – eine echte Großbaustelle, wie Klein erläutert. Hierfür werden aber die bestehenden Theken nicht an einen anderen Platz verlagert, sondern nach vorne in den Markt hinein gezogen. Dahinter wird eine Trennwand installiert, hinter der dann, unsichtbar für die Kundschaft, die Arbeiten für die neue Thekenlandschaft erledigt werden. Dies dürfte sich bis Sommer hinziehen.