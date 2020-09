Vorschlag des Landeschefs : Grünen-Chef Tressel will „Versorgungspakt“ im Hochwald

Losheim Grüner Landeschef ist besorgt über Kliniklandschaft im Hochwald.

Vor dem Hintergrund des drohenden Engpasses in der Krankenhausversorgung für das Nordsaarland nach dem angekündigten Auslaufen der Akutversorgung in der Klinik in Losheim (die SZ berichtete) spricht sich der saarländische Bundestagsabgeordnete und Grünen-Landeschef Markus Tressel für einen Hochwald-Versorgungspakt aus. Der könnte seiner Ansicht nach zwischen den Ländern Saarland und Rheinland-Pfalz, den Hochwald-Kommunen und den Krankenkassen vereinbart werden. „Der Worst Case scheint mit der angekündigten Aufgabe der Akutversorgung in Losheim einzutreten. Gleichzeitig ist offenbar immer noch nicht klar, was in Lebach passiert, und wie der Hochwald akutmedizinisch in Zukunft versorgt werden soll“, stellt Tressel in einer Erklärung fest.