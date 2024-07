Trailfest in Losheim Manchmal muss es ein halbes Bier sein

Laufen, was das Zeug hält. Für viele Teilnehmer galt das quasi das gesamte Wochenende. Beim vierten Losheimer Trailfest kamen Laufsport-Begeisterte definitiv auf ihre Kosten. Vier verschiedene Strecken wurden am Freitag, Samstag und Sonntag vom gastgebenden Verein Hartfüßler-Trail angeboten – und 21 der insgesamt weit über 600 angemeldeten Läufer wagten sich sogar jeden Tag auf einen der Kurse und meisterten die Challenge oder gar die Ultra-Challenge mit dem 60-Kilometer-Lauf am Samstag.