Nach Starkregen Trail in Bikepark Britten gesperrt

Ein simples, rot-weißes Flatterband versperrt den Eingang zu einem der Trails des Bikeparks „Heisborner Höhe“ in Britten. So beschreibt es ein Leser unserer Zeitung. Kein Schild, kein Hinweis verrät den Grund. Auf eine Anfrage bei der Gemeinde Losheim am See, ob die Anlage tatsächlich geschlossen ist, antwortet diese, dass sie den Streckenabschnitt „Flow-Trail“ aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt habe. „Kurz nach der Fertigstellung dieses Abschnittes sind aufgrund der Starkregenfälle der vergangenen Wochen leider einige Schäden aufgetreten, die eine Reparatur durch die bauausführende Fachfirma notwendig machen“, heißt es aus dem Rathaus. Dennoch sei die im April 2024 eröffnete Anlage „nach wie vor in weiten Teilen befahrbar und nutzbar“.