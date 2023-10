Theateraufführung in Scheiden In Scheiden gibt es bald „faulen Zauber“

„Fauler Zauber“ so heißt die „esohysterische“ Komödie, die von der Theatergruppe des Heimatvereins Scheiden derzeit geprobt wird. Das Mundartstück, das im Original von Christian Ziegler verfasst wurde, haben die Laiendarsteller allerdings so umgeschrieben, dass eine Verbindung zu dem Hochwaldort und seinen Bewohnern unverkennbar ist. „Ich habe etwa zehn bis 15 Leseproben durchgearbeitet. Es ist nicht so einfach, ein Theaterstück zu finden, das auf die Räumlichkeiten und Personen passt“, erklärt Regisseurin Alina Leidisch. Die Bühne im Kirchenkeller in Scheiden ist nicht groß, und der Auf- und Abgang zur Bühne nur begrenzt – eine Hürde bei der Auswahl der Literatur.