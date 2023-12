Mit einem speziellen Fachraum soll die Berufsorientierung gefördert werden. Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule erhält Talent Company

Losheim · Konditor, Stuckateur, Metzger, Heilerziehungspfleger oder Büromanagement – die Liste an möglichen Ausbildungsberufen ist lang und die Auswahl groß. Kein Wunder also, dass vielen Jugendlichen die Entscheidung über den Eintritt in das Berufsleben schwerfällt.

04.12.2023 , 17:00 Uhr

Dieser Raum soll zur Talent Company umgestaltet werden. Foto: Alina Leidisch

Von Alina Leidisch

In Losheim soll nun eine frühe und praxisnahe Berufsorientierung durch ein Bildungsprojekt der Strahlemann-Stiftung (siehe Infokasten) dabei helfen, die eigenen Interessen, Talente und Wünsche zu erkennen und zu berücksichtigen. Dazu schloss die Stiftung vergangene Woche eine Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Merzig-Wadern, der Globus-Stiftung und der Losheimer Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule (PDG).