Serie „Losheimer Opfer der Krankenmorde“ : Ein grauer Bus brachte ihn zur Tötungsanstalt

39 Jahre alt wurde Gottfried M. aus Losheim. Er ist eines der über 200 000 Opfer der während der NS-Zeit begangenen Krankenmorde.

Von Gottfried M. existieren nur zwei Blätter. Diese belegen jedoch eindeutig, dass er in Hadamar getötet wurde. Es sind sein Meldebogen im Rahmen der Aktion T 4 und eine Karteikarte zu seinem Abtransport. Gottfried M. war am 25.2.1902 in Losheim geboren worden. Sein Vater war der Gastwirt Gottfried M. Seine Mutter hieß Susanna. Er wurde nach der Schule Bergmann, war ledig und erkrankte wohl schon in jungen Jahren, denn 1923 wurde er im Alter von 21 Jahren zu den Barmherzigen Brüdern nach Trier gebracht.