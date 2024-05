SV Wahlen-Niederlosheim Wahlen ist dabei, ein Wunder wahr werden zu lassen

Hemmersdorf ist also gewarnt. Zumal es beim FSV in der zweiten Saisonhälfte bislang nicht wie gewünscht lief. Trainer Rommelfanger analysiert: „Nachdem es Ende des vergangenen Jahres gut für uns ausgesehen hat, sind wir leider nicht so gut aus der Winterpause gekommen. Wir haben uns vielleicht auch, was den Ligaverbleib angeht, in trügerischer Sicherheit gewogen – bis Wahlen-Niederlosheim angefangen hat, so viele Punkte zu holen.“ Am Sonntag siegte der FSV aber beim SCV Orscholz mit 3:2 – und verbesserte seine Ausgangssituation deutlich.