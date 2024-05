Losheim liegt nach zehn Minuten 0:3 zurück „Alles falsch gemacht, was man falsch machen kann“

Sie hatten sich viel vorgenommen, doch dann gingen die ersten Minuten im Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenführer FC Rastpfuhl für den Fußball-Verbandsligisten SV Losheim voll in die Hose. Nach zehn Minuten führten die Gäste schon mit 3:0, am Ende hieß es 3:1 (3:1).