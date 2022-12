Hallenmasters : Wieso der SV Losheim einen Trainer sucht

Ob der SV Losheim bei seinem Hallenturnier Grund zum Jubeln hat? Andreas Gasper vom Trainer-Duo sagt: „Ich denke, die Euphorie unserer Spieler in der Halle zu spielen ist derzeit nicht so groß wie vor der Corona-Pause.“ Foto: Ruppenthal

Losheim Der SV Losheim lädt nach zwei Jahren Corona-Zwangpause wieder zu seinem Budenzauber ein. Ab Donnerstag rollt in der Dr.-Röder-Halle beim Masters-Qualifikationsturnier der Ball. Parallel zu den Turniervorbereitungen läuft die Trainersuche. Der Fußball-Verbandsligist braucht Ersatz für den aus dem Trainerduo mit Sven Schwindling ausscheidenden Andreas Gasper.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause richtet der SV Losheim wieder sein Hallenmasters-Qualifikationsturnier aus. Von diesem Donnerstag, 29. Dezember, bis Montag, 2. Januar, wird die 35. Auflage des McDonald‘s-Cups in der Dr.-Röder-Halle ausgetragen. Am Start sind 20 Mannschaften, die um 58 Qualifikationspunkte kämpfen – darunter drei Saarlandligisten: der VfL Primstal mit dem ehemaligen Losheimer Trainer Nicola Lalla, der SV Bliesmengen-Bolchen und die SG Mettlach-Merzig. Die Mettlacher, die das letzte Turnier 2020 gewonnen haben, konnten sich schon elfmal in die Siegerliste eintragen.